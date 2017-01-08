最新招!佯裝千元換百鈔 賣公益品A1600元

基隆市吳姓及廖姓女子去年9月，假借要兌換千元鈔，取得莊姓女子信任，拿走2000元大鈔，卻只換給莊女400元，積欠的1600元，改以強塞4個手環及4個吊飾相抵，最後莊女不從氣憤報警。日前基隆地方法院審理，法官依違反社會秩序維護法，裁罰兩人各1萬元。

警詢時吳、廖女坦承，有兌換紙鈔行為，卻反駁強賣公益產品。法官認為，若吳、廖兩人沒有強賣，莊女何必報警。

法官從吳女辯稱，取得一千元後才發現是兩張等話語，可推知彼此確有換鈔的行為，而並沒有交易的共識。

最後法官認為，若被害人有購買之意思，何必藉口換百元鈔，而取得該千元鈔？由此可見被移送人之所辯無可採信。最後法官，依違反社會秩序維護法，裁罰兩人各1萬元。

(中時)