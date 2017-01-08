陸一家4口車禍 唯一倖存者捐親人眼角膜

大陸京昆高速公路四川綿陽段發生車禍，車內4人僅劉女士1人倖存。在失去丈夫、母親和1歲女兒的悲痛中，她決定捐出他們的眼角膜。

雲南信息報微博8日晚間引用央視新聞指出，這起車禍發生在5日傍晚，劉女士說：「我老公和媽媽都是很好的人，我想他們也很願意幫助別人重見光明。」目前，劉女士還在接受治療。

(旺報)