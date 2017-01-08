17名書法家街頭揮毫寫春聯 吸引菜籃族索取
基隆市德和、西榮、通化社區發展協會今天舉辦「墨舞賀新歲」春聯造街活動，準備800幅紅紙提供17名書法家振筆揮毫寫春聯，更在現場剪出各式紙窗花免費發送，吸引路過菜籃族排隊索取，也讓書法藝術發揚光大。
中山區今天同步舉辦書法春聯活動，多位書法老師齊坐提筆書寫「吉祥如意」、「金雞報喜」、「開工大吉」、「基地昌榮」等象徵雞年寓意字樣，完成每幅寶墨不用1分鐘時間，令人嘆為觀止。
一幅幅喜慶春聯被懸掛騎樓晾乾，吸引不少看熱鬧人潮，而剪紙藝術師俐落地剪出不同樣式的紙窗花，吸引住菜籃族的目光、圍繞桌邊挑選大紅剪紙裝飾家中，增添一絲過年氣氛。
中華書道會會長余忠孟練習書法字愈20載光陰，今天也到場同參與寫春聯盛事，並現場展現蒼勁有力的筆鋒，快、狠、準地在紅紙上留下「猴歸西域拜如來、雞唱東方昇旭日」字樣，令後方排隊的民眾讚嘆，功夫了得！
西榮社區發展協會理事長郭朝鐘說，中華文化在過年時候貼春聯，象徵除舊布新意象，發展協會連續3年發起免費索取春聯活動，號召基隆書道會成員寫春聯致贈居民，藉此發揚博大精深的書法文化。
(中時)
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