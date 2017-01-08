戴維斯上半場就雙十 璞園大勝裕隆

超級籃球聯賽（SBL）璞園本季獲得桃園市冠名贊助，今天繼續在主場桃園出賽，在戴維斯上半場就貢獻「雙十」數據下，終場以84比63大勝裕隆，主場3連戰成績2勝1敗。

首節璞園以18比8領先，裕隆試圖縮小差距，不過璞園靠著「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）在禁區的戰力，加上林金榜的火力，逐漸擴大領先分數，上半場戴維斯已拿下12分13籃板，璞園以36比24領先。

下半場第3節裕隆一波13比0攻勢，包含周士淵的外線一度追成37比39，但璞園靠著陳子威罰球再拉開領先，璞園帶著10分的優勢進入第4節，比賽剩下3分多鐘更取得20分以上的領先，最終以84比63大勝。

戴維斯全場19分22籃板，其中有9個進攻籃板，帶動球隊第二波進攻。戴維斯表示，球隊對裕隆洋將賀夫（Herve Lamizana）防守上採取包夾，而且大家在防守上有很多能量。

林金榜拿下璞園次高的16分，另有10籃板，也是「雙十」表現，而璞園全隊53個籃板，大勝裕隆的28個。林金榜認為，球隊在爭取進攻籃板做的很好，以往這是弱點，今天大家卡位做的很好，溝通也做得還不錯，用團隊戰力降低失誤。1060108

(中央社)