耶路撒冷驚傳恐攻 1卡車衝人行道4死15傷

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（20：54 更新傷亡人數）以色列電台8日報導，耶路撒冷一輛卡車突然衝向人行道，造成4死15人受傷，目前卡車司機已遭擊斃。

以色列警方發言人說，這是一起恐布怖攻襲。當地救護單位稱，有3女1男死亡，年齡全都約20來歲。另有15個人在此起事件中受傷。

目擊事發經過的一位以色列公車司機告訴電台，卡車衝撞一批軍人，他們對司機開槍，結果司機倒車再撞向他們。這名司機說：「他們對他開槍，直到解決他。」

以色列電台報導，卡車司機是個巴勒斯坦人，但未公布他的身分。

(集團連線報導)