妹妹LINE帳號被盜 老姊慘被詐騙2萬
林姓婦人跨年夜收到親妹妹的LINE訊息，向她借3萬元周轉，她用LINE打網路電話查證，卻2度被掛斷，她心想：「妹妹一定很焦急，連接電話都沒空。」趕緊將自己2萬元家用錢，轉帳到對方指示帳號，事後打電話向妹妹求證，才知妹妹帳號被盜，害她被詐騙2萬元。
警政署165反詐騙專線指出，盜用LINE假冒親友詐財案件數，近年隨著LINE的普及率，愈來愈高，包括政府官員、警界高層，都曾是受害者。詐騙集團可能藉由竊取電郵信箱通訊錄加入LINE好友，因此民眾應加強帳號密碼強度，且定期更換，避免遭破解、盜用。
54歲林姓婦人跨年夜在家接到久未連絡的胞妹LINE訊息，對方招呼也沒打，就直接問：「在忙嗎？我急需3萬元周轉，可以幫我嗎？」她想追問原因，但對方二度掛掉她的LINE網路電話，她深知胞妹個性，只要一忙起來，就會沒空接電話，心想「大概真的急著用錢吧！」
她傳LINE給對方說：「我只能先轉2萬給你，但你元旦假期後的正常上班日，就要還我。」對方回稱：「感謝，到時我一定會還。」她將老公給她的每月2萬元生活費，轉帳到對方指定帳戶，對方已讀不回，她愈想愈奇怪，稍晚打胞妹手機號碼查證，才知其帳號遭盜。
林婦報案懊悔地說，妹妹帳號被盜用後，詐騙集團廣發借錢訊息給通訊錄親友，不少人直接回稱：「你是盜用帳號的詐騙集團。」但本尊仍被蒙在鼓裡，恰好當天妹妹沒隨身攜帶手機，親友打電話提醒，無法及時察覺，更換密碼；導致她這姊姊，慘被騙走2萬元。
(中時)
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