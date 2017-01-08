數千萬名未成年凌晨打電玩 大陸將禁止
大陸估計每天有數千萬到上億未成年人喜歡深夜不睡覺打電玩，以後可能沒得玩了。大陸國家互聯網信息辦公室已起草《未成年人網路保護條例（送審稿）》，禁止未成年人在每天凌晨0時至上午8時使用網路遊戲。
大陸網友當中，未成年人比例不斷提高，估計有90.1%的未成年人使用網路，但未成年人在網路空間的正常活動並未得到應有保護，受到暴力、色情、兇殺、恐怖等網路資訊危害嚴重，7成以上的未成年人犯罪是因網路而起，且問題越來越嚴重。
2016年，山東濟南市，4名未成年人因玩網路遊戲缺錢，合夥偷了3輛摩托車賣錢，被警方查獲；黑龍江省一名16歲少女因沉迷網路，被家長送到戒除網癮學校，因此懷恨在心，後來竟綁架並殺害自己母親。類似因網路而引發的犯罪有增無減，從家庭到學校和社會，形成新的問題。
截至2016年6月，大陸網友規模達7.1億人，其中青少年網友（19歲以下）約占全體網友的23%，達1.6億人。上網權利保障、網路內容管理、網路沉迷、個人資訊保護、防範網路霸凌已成未成年人網路保護極需解決的5大問題。
依據大陸網信辦新的送審稿規定，任何組織和個人在網路空間展示可能誘導未成年人實施暴力、欺凌、自殺、自殘、性接觸、流浪、乞討等不良行為等資訊前，須以顯著方式提示。任何組織和個人不得透過網路以文字、圖片、影音等形式威脅、侮辱、攻擊、傷害未成年人。
送審稿還要求網路遊戲服務提供者應採取技術措施，禁止未成年人接觸不適宜接觸的遊戲或遊戲功能，並要求公共上網場所應安裝未成年人上網保護軟體。智慧型終端設備在出廠時或銷售前，應安裝未成年人上網保護軟體。
(旺報)
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