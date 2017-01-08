陸2016網路遊戲市場 大幅成長近8000億

2016年大陸電子遊戲市場規模穩定成長達1768億元（人民幣，下同），約合7835億元台幣，較2015年同期成長23.2%。行動遊戲占比首次超過PC遊戲，達56.3%。也因為無線網路的方便性，為手機遊戲帶來便利，讓未成年人更容易上網，相對更難管理。

受《未成年人保護法》約束，大陸一些未成年人犯罪的數據無法公開，但據2016年《羊城晚報大數據「網遊」安全數據報告》，由於青少年玩家群體中，大部分屬於未成年人，除家長支援外，沒有其他經濟來源，在消費行為調查發現，許多青少年在遊戲活動中表現出任性與隨意，難以控管。

在255分有效樣本的調查中顯示，因網遊犯下偷盜搶劫類型的犯罪有140件，占54.9%；故意傷害及殺人類型80件，占31.4%；性犯罪30件，占11.8%；其他犯罪類型5件，占1.9%。

調查發現，多數青少年在家庭中屬於獨生子女，很多家長在孩子身上的投入毫不吝嗇，造成孩子對金錢的消費毫無感覺，當他們涉足網路遊戲時，對遊戲中的各種消費陷阱很難有理性的把握，常常會因為虛榮、貪婪、嫉妒等心態而陷入網路遊戲中設下的圈套。

(旺報)