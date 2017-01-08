陸2016網路遊戲市場 大幅成長近8000億
2016年大陸電子遊戲市場規模穩定成長達1768億元（人民幣，下同），約合7835億元台幣，較2015年同期成長23.2%。行動遊戲占比首次超過PC遊戲，達56.3%。也因為無線網路的方便性，為手機遊戲帶來便利，讓未成年人更容易上網，相對更難管理。
受《未成年人保護法》約束，大陸一些未成年人犯罪的數據無法公開，但據2016年《羊城晚報大數據「網遊」安全數據報告》，由於青少年玩家群體中，大部分屬於未成年人，除家長支援外，沒有其他經濟來源，在消費行為調查發現，許多青少年在遊戲活動中表現出任性與隨意，難以控管。
在255分有效樣本的調查中顯示，因網遊犯下偷盜搶劫類型的犯罪有140件，占54.9%；故意傷害及殺人類型80件，占31.4%；性犯罪30件，占11.8%；其他犯罪類型5件，占1.9%。
調查發現，多數青少年在家庭中屬於獨生子女，很多家長在孩子身上的投入毫不吝嗇，造成孩子對金錢的消費毫無感覺，當他們涉足網路遊戲時，對遊戲中的各種消費陷阱很難有理性的把握，常常會因為虛榮、貪婪、嫉妒等心態而陷入網路遊戲中設下的圈套。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。