南韓執政黨反朴槿惠派創新黨 正黨

我要評比

離開南韓執政黨新世界黨自立門戶的反朴槿惠派系今天將新建的政黨命名為「正黨」。

南韓聯合新聞通訊社報導，新建政黨各選區黨委負責人、不分區國會議員及助理、黨工等就「正黨」「清正整治」、「公正黨」、「清明政治聯合」等6個黨名進行兩輪投票，獲得了前述結果。

據黨名審查委員會負責人解釋，「正」象徵右派追求公平公正的價值觀，有助於重樹清廉形象。1060108

(中央社)