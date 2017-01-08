菲台灣同鄉會新會長 被誤為超級胖子

我要評比

菲律賓台灣同鄉會今天舉行第11屆、12屆幹部就職典禮，旅菲20多年的新任會長吳國禎，在剛過期的駕駛執照上體重竟達500公斤，成為台商之間的笑話。

吳國禎今天就任菲律賓台灣同鄉會新任會長，他本來是在台灣經營成衣廠，目前從事房屋建材生意。

身高165公分、身材偏瘦的吳國禎，2013年更換菲律賓駕照，取件時嚇然發現體重欄被誤植為500公斤。他回憶，當時承辦人員問他體重多少，他回報「58公斤。」

500公斤比3個前美國職籃NBA球星歐尼爾還要重。

吳國禎的新駕照體重欄已經是正確數字，但旅菲台商在見到他時，仍然常會打趣叫他「阿肥會長」。1060108

(中央社)