SBL》戴維斯「回春」 坦言璞園重建路艱難

戴維斯最近的表現完全不像34歲老將模樣。(中華籃協提供)

「新台灣人」戴維斯8日拿下19分、22籃板與3火鍋的「回春」表現，幫助桃園璞園84比63轟翻新北裕隆，聽到媒體形容他的表現彷彿變年輕了，34歲的他表示，「不是我變年輕，而是背傷好多了，精神面也變強了。」

戴維斯本周在璞園主場的中原大學體育館表現優異，除了幫助璞園拿下2勝1敗，平均拿下19.3分、14.3籃板與3.3火鍋，投籃命中率高達6成67，罰球命中率更是百分之百(10罰全進)，整體表現就跟他剛來台灣時一樣勇猛。

「我想我只是做好本分，其實這個球季面臨重建期，這段過程比我想像中的艱難，我必須幫助年輕球員趕緊成長，」面對蔡文誠、葛記豪、陳世杰等老隊友先後離隊的戴維斯表示，「目前來說，我們成長速度還算可以。」

璞園總教練麥班達繼續強調他的團隊籃球觀念，「我一直在告訴球員，我們隊上不需要什麼明星球員，也不用表現太過積極，只要上去做好自己本分，照著攻守體系來走。」林金榜8日也替璞園貢獻16分、10籃板。

裕隆賽後整整閉門快半個多小時，執行教練魏永泰才走了出來，再次重申自己不罵球員的他說：「我沒在裡面罵人，只是讓大家各自發表意見，今天我們籃板真的輸太多了(28比53)，失誤也比對方還多，尤其是戴維斯表現太強勢。」

除了強調球隊還需繼續調整，魏永泰無奈表示，現在時代真的不同了，球員抗壓力比較差，用罵的沒有用，「還不如讓他們自我檢討，自己去找出問題的答案。」

(中時電子報)