不滿薯條被吃光 女竟持刀怒刺男友
英國一名女子，不滿男友將薯條吃完，竟憤而衝入廚房拿刀，往男友肩膀刺下。女子的瘋狂行徑嚇壞友人，被判入獄6個月又兩周。
據每日郵報報導，英國蘭開夏郡一名34歲女子克萊頓（Dianne Margaret Clayton）去年11月與男友希爾（Simon Hill）前往朋友家中聚餐。不過克萊頓發現男友竟將友人自製的薯條全數吃下肚，喝醉的克萊頓憤而持刀刺傷男友肩膀。
克萊頓出庭時坦承對希爾做出攻擊行為，克萊頓的律師也表示克萊頓當下喝太醉，根本不記得發生什麼事，且她身上也有許多不知道哪來的傷口。然而，法官並不認同該說法，最終克萊頓被判入獄6個月又2周，且必須賠償希爾英鎊115元（約新台幣4500元）。
(中時電子報)
文章來源：Hungry girlfriend, 34, who drunkenly stabbed her lover with a knife in front of friends after he scoffed all her CHIPS is jailed for six months
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