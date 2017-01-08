假人權真黑道陳抗滋事 警政署長震怒：掃黑嚴辦

警方對陳抗團體的脫序人士，施以暫時保護管束。（胡欣男翻攝）

香港社運人士黃之鋒與香港議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人，應邀來台參加時代力量舉辦的「時代眾志‧自決力量-台港新生代議員論壇」今晚已結束，6位成員已搭機返港。

黃之鋒等人在活動過程中，疑有黑道幫派勢力介入，號召群眾隨行陳抗，並叫囂、推擠及丟擲雞蛋，台北市警方本日對陳抗人士執法舉牌警告、命令解散及制止計5次，除管束違序人士6人並分別帶至建國派出所、泉州街派出所查證身分，後續將檢視蒐證情形，偵辦相關違法行為，貫徹嚴正執法決心。

據了解，抗議黃之鋒等人的團體，以中華統一促進黨、愛國同心會為主，背後疑似有竹聯幫、四海幫動員；儘管事先警方已接獲情資約束，但部分黑道分子，仍執意以「陳抗團體」方式，到場「表達意見」。

針對黑道幫派以「人權」包裝，介入陳抗團體藉機滋事部分，警政署長陳國恩極為震怒，強調面對各類不法活動，警察機關絕不容忍，除責令相關單位針對黑道幫派涉入集會遊行、公聽會等案件，列為重點加強蒐證偵辦外，並持續貫徹實施「三打掃黑」策略，以立即反應、即時壓制，事後深入追查、追究首謀，連坐檢肅成員，掃蕩場所切斷金流源頭的方式，將不法暴力集團連根刨起。

另外，有部分媒體報導，警察對近來集會團體採較寬容態度應對，警政署特別澄清，基於尊重人權之基本價值，警察保障集會遊行順利進行的立場不變；但如有不法團體介入，警察決不寬貸。對任何不法勢力絕不妥協。

警政署重申，尊重民眾言論表達自由，警察執法均會公平合理考量人民集會權利，依法行政、嚴正執法，也呼籲民眾及相關團體應以和平、理性的方式表達意見與訴求。倘有暴力行為，警方除即時制止防處，並將依現場蒐得之相關事證依法究辦，絕不寬貸，以貫徹公權力執行。

(中時)