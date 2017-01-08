霧霾大省河北：今年PM2.5減6%
河北省長期處於霧霾天氣，空氣品質欠佳，被視為中國大陸的霧霾大省。河北省長張慶偉今天說，河北省今年的治霾目標，是將全省全年的PM2.5平均濃度，較2016年減少6%以上。
中新社報導，河北省第12屆人民代表大會第5次會議今天開幕，張慶偉在進行省政府工作報告時，作上述表示。
張慶偉宣稱，2016年河北全省PM2.5的平均濃度，較2015年下降9.1%，達標天數增加16天。
他說，河北省今年將深入展開「藍天行動」，著重「科學治汙、精準治霾」。其中，今年將大力實施「電代煤」、「氣代煤」等替代能源工程，全年削減煤炭消費600萬噸以上，壓減焦炭產能720萬噸。
張慶偉表示，河北還將加速各城市主城區汙染企業搬遷，建立違法排汙企業黑名單制度。並要求各地、特別是空氣汙染嚴重的縣市，都要制定大氣環境質量限期達標、城區工業企業調整退出、工業園區調整、散煤治理、礦山關閉復綠等規劃，並嚴格考核獎懲。1060108
(中央社)
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