看身體變化沒自信 隋棠抗拒自拍讓人心疼

隋棠將迎接第二胎女兒Lucy。（圖／本報系資料照片）

名模隋棠與老公Tony育有一子Max，肚中懷有第二胎女兒Lucy，夫妻倆將湊得「好」字，組成一家四口，而隋棠不論是懷首胎或是第二胎，身材都相當纖細，不過她今（8日）卻嘆沒自信「看著自己的身體狀態變化，多少會有的沒自信。」

隋棠約已懷孕8個月，即將「卸貨」的她，在臉書曬自拍照，卻透露抗拒自拍「沒什麼特別原因，就是看著自己的身體狀態變化多少會有的沒自信」，讓粉絲看了都心疼不已，也紛紛留言打氣「《懷孕的女人》有特別的韻味～」、「明明就一直很美啊！」

隋棠不論是2015年懷Max或是現在懷Lucy，她總是四肢纖細，手臂、長腿更是搶鏡，若沒看到孕肚，根本看不出是懷孕的孕婦。日前跨年時隋棠與老公選在客廳吃漢堡慶祝，她也正能量發文：「多看看自己擁有的而不是沒有的」，儘管平凡但卻是滿滿幸福。

(中時電子報)