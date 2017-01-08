看身體變化沒自信 隋棠抗拒自拍讓人心疼
名模隋棠與老公Tony育有一子Max，肚中懷有第二胎女兒Lucy，夫妻倆將湊得「好」字，組成一家四口，而隋棠不論是懷首胎或是第二胎，身材都相當纖細，不過她今（8日）卻嘆沒自信「看著自己的身體狀態變化，多少會有的沒自信。」
隋棠約已懷孕8個月，即將「卸貨」的她，在臉書曬自拍照，卻透露抗拒自拍「沒什麼特別原因，就是看著自己的身體狀態變化多少會有的沒自信」，讓粉絲看了都心疼不已，也紛紛留言打氣「《懷孕的女人》有特別的韻味～」、「明明就一直很美啊！」
隋棠不論是2015年懷Max或是現在懷Lucy，她總是四肢纖細，手臂、長腿更是搶鏡，若沒看到孕肚，根本看不出是懷孕的孕婦。日前跨年時隋棠與老公選在客廳吃漢堡慶祝，她也正能量發文：「多看看自己擁有的而不是沒有的」，儘管平凡但卻是滿滿幸福。
(中時電子報)
關鍵字：隋棠
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。