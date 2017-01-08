知情田中造假？ 洪維健：中研院杜姓男友「混蛋透頂」
《灣生回家》田中實加捏造身分事件爭議未歇，紀錄片導演洪維健今(8)日批評，田中能行騙台灣文化界，中研院的文史專家們對田中的背書難脫關係，洪點名田中在中研院任職的男友杜正宇，說他是「混蛋透頂」知情者。
根據聯合新聞網報導，文史工作者管仁健７日發文〈只打童乩卻放任桌頭的灣騙回家〉，暗指杜正宇及中研院教授等人為田中擔任「門神」，事後卻神隱、切割。
洪維健今臉書發文附和管的說法，並直接點名中研院後博研究員杜正宇，稱他身為文史專家，卻動用自己的資源幫助田中，可以說是助紂為虐的知情者。
洪炮火猛烈用「混蛋透頂」來批評杜正宇。洪稱，杜與田中關係密切，兩人之前一起掛名發表灣生相關文章。洪還提到，去年4月中研院還為紀錄片舉辦映後演講，因此拉高了田中在文史界的位階。
洪維健說，因為中研院舉辦映後演講形同背書，他及其他文史工作者才相信《灣生回家》所描述的一切，他還氣憤地說，很多人窮盡心血研究相關歷史，卻因為杜與田中的行為，使這些心血被蒙羞，留下陰影。
對此批評，杜正宇不接受媒體採訪，未做任何回應。不過，前任中研院台灣史研究所所長許雪姬透過友人表示，杜正宇為人老實，應對田中造假一事不知情。
(中時電子報)
文章來源：洪維健臉書
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