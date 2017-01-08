爭取世大運資格 韻律體操「最美麗戰爭」

韻律體操好手呂家儀。（葉士弘攝）

2017年台北世大運即將在8月登場，韻律體操隊今進行最終選拔，將選出2人正選與2人陪練，選手總計2天賽事成績進行評估，最終結果將由大專體總發布，儘管選手們不知結果為何，但4人努力展現最美身形與訓練成果，希望能爭取到代表台灣在台北世大運表現的機會。

為了台北世大運，韻律體操自2014年仁川亞運就展開培訓，今年最終培訓名單是台師大呂家儀、國體大宋語涵、詹庭甄與蔡瑞珊，她們雖是培訓隊友，卻要分個高下，比賽共有環、球、棍棒與彩帶等4個項目，選手必須連續兩天參加4個項目，且都要不同套路，對選手考驗不小。

「第一天選手太緊張，今天看來恢復應有水準。」教練高敬惠強調，首日比賽選手失誤過多，表現不夠理想，經過提醒與適應，選手拿出應有實力，但她坦言，距離世界頂尖水準還有差距，選手需要繼續進步。

韻律體操過去不受重視，這項結合力與美的比賽，因桃園市的大力支持，才能持續不斷，來自桃園的高敬惠就說：「基層人口真的靠各縣市努力，桃園自全運會改制後第一屆，就投入資源。」據了解，桃園市每年撥150至200萬預算給競技與韻律體操，也收到不錯成效，更成為台灣體操重鎮。

終於等到世大運在台北舉行，選手們都非常興奮，努力爭取參賽機會，呂家儀就說：「如果有機會參賽，因為代表國家很開心，也希望很多親友能來看我比賽。」她還強調，希望透過自己的努力，讓更多人認識韻律體操這個運動，讓韻律體操能更受重視。

曾為Lamigo桃猿隊開球的國體大宋語涵則認為，練體操好處多多，不只是為了比賽，作為表演也很精采，也能增進身體健康。至於世大運門票，她笑說若能參賽當然開心，選手都期待更大舞台，而進入世大運前的準備為何？體態纖細的她神回：「要先減肥，更重視自己的體態。」

(中時電子報)