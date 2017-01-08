獅隊開幕戰 蔗總屬意嘟嘟先發
統一獅今天(8日)舉行春訓開訓典禮，備戰即將到來的新球季，獅隊代總教練黃甘霖已屬意把球隊開幕戰交給陣中王牌「嘟嘟」潘威倫，但確定情況還要視他在經典賽的狀況而定。
依黃甘霖的設定，今年統一獅開幕戰先發人選將是潘威倫，但因他也入選經典賽集訓名單，黃甘霖說：「如果他在經典賽28人名單中，到時候(會不會投開幕戰)再看他從中華隊回來的狀況而定。」
今年將是潘威倫職棒生涯第15年，累積129勝是中職最多，996次三振則排名史上第2(現役最多)，今年有望挑戰生涯130勝、千K里程碑。對於扛今年開幕戰先發，嘟嘟認為，開幕戰只是球季的其中一場比賽，最重要的還是把自己調整好。
至於本季獅隊主場開幕戰是否會回到台南球場舉行，領隊蘇泰安也還未給確定答案，因目前台南球場在進行看台整修工程，預計3月底中完工，顧及完工後的安全性確認，是否能趕上開幕戰還未定。而因今年台南將舉行U12世界少棒賽，6月25日起至8月中，統一獅確定有近2個月無法使用球場。
(中時電子報)
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