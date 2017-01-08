開訓寫目標 陳鏞基留下空白獲掌聲
統一7-ELEVEn獅職棒隊春訓傳統，教練球員寫下本季目標，上台分享；明星內野手陳鏞基今天上台時，刻意留下空白，他解釋之後，獲得全場掌聲。
統一獅開訓儀式下午在南紡購物中心舉行，有數百名球迷參與，每個球員手上拿了一張木製明信片，上頭印有統一獅春訓限定的LOGO，寫下本季目標、上台公告。
牛棚主力王鏡銘寫下「阻力」，他說身為球賽後半段上場的投手，關鍵時刻希望帶給對手強大的阻力，為自家球隊爭取勝利。
捕手高志綱寫下「忘我」，他說在球場上要能達到忘我的境界，表示對比賽非常專注；同樣是捕手的郭峻偉的目標是「捨我其誰」，他說高志綱鼓勵他，要以全聯盟最強的捕手為目標。
陳鏞基在台上秀出他的牌子，上面留白，他說這塊牌子他先留著，等到球季結束時，他要親自寫下「總冠軍」三個字，這話說完，獲得全場隊友及球迷的掌聲。
鄧志偉在旁邊也模仿陳鏞基說，「我的也是空白」，引起一陣笑聲，他說「我沒有高顏值，但我要打出高價值，希望在球場上打出屬於我的傳說」，不過最後還是沒有人知道鄧志偉寫了什麼。
一壘手高國慶寫下「Show Time」，他說總教練黃甘霖以往就是愛「秀」的球員，由他帶兵，期待每一個隊友都能在場上「秀」出自己的最佳表現。
新秀鄭鎧文去年敲出24轟，打破聯盟新人最多全壘打紀錄，但三振率偏高，他說「我今年要當全壘打王，不要當三振王」，也獲得掌聲。1060108
(中央社)
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