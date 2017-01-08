韓新設慰安婦銅像 日將召回大使
日本政府為了抗議位於南韓釜山的日本總領事館前被擺設象徵慰安婦的少女銅像，對南韓採取4項對抗措施，包括召回駐韓大使。明天日本駐韓大使長嶺安政等將返國。
日本政府今天傍晚宣布，明天召回長嶺及駐釜山總領事森本康敬。以抗議南韓釜山總領事館前被南韓民眾新設1座象徵慰安婦的少女銅像。
日本外務大臣岸田文雄正在海外訪問，等結束捷克等地之行後，預計11日返國。屆時，長嶺等人將會晤岸田，報告南韓的現狀，並討論今後的因應之道。
日本放送協會（NHK）今天報導，南韓外交部發言人趙俊赫接受南韓公營廣播電視台KBS電話採訪時表示，不盼此事影響到經濟、交流，希望日方能積極地與韓方解決問題。
NHK報導，有關銅像的問題，南韓政府認為基於保護外國使館的觀點，有必要審慎做出判斷。有看法指出，如果撤除銅像，反而會導致輿論更強力反彈，所以目前不可能提出具體解決方案，問題可能長期化。1060108
(中央社)
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