耶路撒冷驚傳卡車衝撞軍人 4死15傷

我要評比

以色列聖城耶路撒冷今天驚傳巴勒斯坦人駕卡車衝撞軍人事件，地點在著名徒步區，警方表示，這是一起刻意攻擊事件，至少造成四人喪生和15人受傷。

英國「衛報」（Guardain）與路透社報導，警方發言人告訴以色列電台：「這是恐怖攻擊事件，（以卡車）衝撞攻擊。」

警方說，死者包括三名女子和一名男子，年齡全都約20來歲。

目擊事發經過的一位以色列公車司機告訴電台，卡車衝撞一批軍人，他們對司機開槍，結果司機倒車再撞向他們。

這名司機說：「他們對他開槍，直到解決他。」

以色列電視台報導，卡車司機遭到擊斃，電視畫面顯示卡車擋風玻璃上有些彈孔。

以色列電視台報導，事發地點在俯瞰耶冷撒冷舊城的徒步區，至少有四人在攻擊中喪命，另有約15人受傷，死傷者散布街道上。

以色列電台報導，卡車司機是個巴勒斯坦人，但未公布他的身分。

(中央社)