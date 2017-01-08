全國羽球排名賽 李佳馨江美慧爭后
羽球女將李佳馨今天在全國羽球排名賽以直落2晉級，江美慧則是在與對手鏖戰3局後勝出，接下來兩人將爭奪本次賽事的后冠。
106年第1次全國羽球排名賽，3日起在台北體育館進行，經過多日廝殺，甲組賽事4強出爐。
過去曾兩度摘下全國排名賽后冠的李佳馨，今天只花28分鐘就以21比16、21以10輕鬆擊敗學妹林湘緹。
李佳馨指出，這次比賽她打得一場比一場好，今天多半都發揮正常，有把比賽節奏抓回來的感覺，加上學妹比較不敢打，所以分數才能大幅拉開。
江美慧則是在與宋碩芸力戰70分鐘後，才以18比21、21比19、21比10艱苦勝出。
江美慧表示，此役會陷入苦戰，主要是因為首局領先後放空，隨後又跟著對手節奏打，才會一路處於挨打局面，次局以10比16落後時，經教練提醒在接發球節奏上做出改變，加上對方也急了，讓她逮到反攻機會，一波9比0攻勢扳平戰情，進入決勝局後對手體能下降，讓她越打越順才能拿下勝利。
李佳馨與江美慧過去交手多次，上次全國排名賽雙方於敗部對決，當時李佳馨以直落2的局數獲勝，這次兩人在冠軍戰對上，李佳馨要爭取生涯在全國排名賽的第3冠，江美慧則是要力拚在全國排名賽的首座冠軍。
李佳馨說，她已經拿過2次排名賽冠軍，所以得失心不會太重，也沒有太大壓力，雖然比賽難免會緊張，但會以平常心去面對，期待能打出該有水準，尤其她最在乎的是比賽內容，希望場上混亂的情況不要再出現。
江美慧則說，很高興能有爭冠機會，她一定會好好把握，但不會給自己太多壓力，就盡情去表現。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。