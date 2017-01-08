中共中紀委全會：深化國家監察體制改革
6日登場的中國共產黨第18屆中央紀律檢查委員會第7次全體會議，今天下午閉幕。會議提出，要嚴肅黨內政治生活，加強黨內監督，並深化「國家監察體制改革」，保持懲治腐敗高壓態勢。
根據中共中紀委官網公布的會議摘要，這項會議除總結2016年紀律檢查工作，並部署今年任務。同時審議通過王岐山發表的「推動全面從嚴治黨向縱深發展，以優異成績迎接黨的19大召開」工作報告，以及「中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則（試行）」。
會議提出，中紀委今年工作的總體要求是「全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神」。堅決維護「以習近平同志為核心」的黨中央權威，嚴肅黨內政治生活，加強黨內監督，推進標本兼治。
同時深化「國家監察體制改革」，強化監督執紀問責，馳而不息糾正「四風」，保持懲治腐敗高壓態勢，維護好黨內政治生態，推動「全面從嚴治黨」向縱深發展。
會議指出，「打鐵還需自身硬」，必須「扎緊制度籠子」，嚴格執行監督執紀工作規則，加強領導班子和幹部隊伍建設，「用擔當詮釋忠誠，以良好精神狀態和優異工作成績迎接黨的19大召開」。1060107
(中央社)
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