歌仔戲前輩小明明逝世 鄭麗君聞訊深感哀悼
被譽為歌仔戲四大小生之一的小明明，於106年1月7日辭世，歌仔戲藝術失去一位重要的代表性人物，文化部鄭麗君部長聞訊表達深切的哀悼與懷念，並指示部內及所屬國立傳統藝術中心盡力協助家屬處理治喪事宜。
本名巫明霞的小明明，出生於南投縣水里鄉，4歲就開始客串登台，歷經外台、內台及電視歌仔戲時期，是台灣歌仔戲的代表性人物，並拍攝過電影歌仔戲及國、台語電影近百部，角色多元，多次受邀到菲律賓與新加坡等地演出歌仔戲，宣揚歌仔戲文化，深受當地觀眾喜愛。小明明並創辦「明霞歌劇團」，致力發揚與傳承歌仔戲藝術，親自授課及演出不輟。
鄭麗君表示，小明明對歌仔戲的熱情及精湛的表演藝術帶給大家的感動，將會長留在臺灣人的記憶裡，「也提醒著我們需重視與再現歌仔戲文化。文化部將會透過政策的支持，讓傳統戲曲的美持續陪伴我們的生活。」
(旺報)
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