移動城堡主人往生 留下無解的傳說

台東海濱公園白色陋屋主人李姓老榮民，被發現在屋內過世，留下未解的小白屋和主人傳奇故事。

台東市海濱公園、中正路1號的「小白屋」，是李姓老榮民一手建造，他以撿拾的材料花了一輩子拼建而成，就像「補丁布」一樣，被稱為「台東的移動城堡」、「白色陋屋」，老榮民如何建造陋屋？為何建造陋屋？眾說紛紜。也讓小白屋成為台東特殊景點。

近日鄰居發現李老伯未現身，榮民服務處人員通知家屬到場，昨早兒女在1樓靠近類似地下室處發現李老伯遺體，享壽89歲。1060108

(中央社)