升官發財 研究：短期恐有害健康

我要評比

在職場上獲得升遷可能增加銀行存款，然而研究顯示，升遷恐怕有害健康。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，獲得職場升遷的男女在承擔新的職責後，都出現健康狀況不如以往且較憂鬱的現象。

根據研究，這類有害影響歷時長達4年，當員工適應新角色後，健康狀況就會大幅提升。

這些發現與稍早研究大相逕庭，先前研究指出，在職場上一帆風順能夠在接下來的15年降低罹患心臟疾病風險。

專家如今認為，升遷短期內可能有害健康，但以長期來看卻能帶來益處。

斯德哥爾摩大學（Stockholm University）研究人員追蹤瑞典1400名男性和2000名女性時間長達6年。

近2/3的人說，在2008年至2014年間沒有獲得升遷，近700人升遷1次，367人兩次，139人3次，近50人則有4次。

研究人員要求這些受試者為自己的健康打分數，從「非常好」到「非常糟糕」，並且詢問受試者一些經過設計的問題，來衡量他們的憂鬱程度。

在2至4年內獲得升遷的受試者，較可能表示自己出現健康下滑的情況。男性較可能飽受心理健康問題所苦，女性則較可能出現工作引發的身體疾病。

研究人員告訴「國際流行病學期刊」（International Journal of Epidemiology）：「職場升遷與自我評量健康下滑及憂鬱情況增加有關，對兩性而言都是如此，且時間長達4年。」

研究人員說：「不過在升遷後的4至8年，健康狀況可望開始獲得改善。」

他們還說：「升遷可能只會在短期內對健康構成負面影響。」

曼徹斯特商學院（Manchester Business School）教授古柏（Cary Cooper）說：「升遷通常意味工時拉長及承擔較重大職責，在適應這些改變前，可能有害健康，因此並非每個人都適合升遷。」（譯者：中央社劉文瑜）1060109

(中央社)