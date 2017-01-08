曙光系女孩長大了！姚亦晴重返歌壇

EMI新人Shiny姚亦晴。（環球EMI提供）

華語天后aMEI的同門小師妹、EMI新人「Shiny」姚亦晴閉關特訓兩年，宣告正式重返歌壇，將於1/20推出首張個人專輯《Getting Stronger漸強》！時光飛逝，Shiny曾在18歲生日當天發行首張同名EP，當時即將高中畢業的她選擇以學業為重，如今Shiny已滿20歲，早就跟當年的「曙光系女孩」說拜拜，現在的她既獨立又有自己的想法：「我承認我的個性很衝突，為了拚事業可以先暫緩學業，因為music is my life！」

13歲就夢想站上舞台，在2010年[V]台節目「美少女時代」上大展才能，吸引許多唱片公司打聽的Shiny，卻因父親的擔心與反對而作罷，但天生就喜歡表演的她，竟然又因為一次意外的MV拍攝（自由發揮的《ABC》），三秒一瞥秒殺眾人目光，而讓王牌製作人阿弟仔與父親懇談成功，終於說服姚爸爸讓Shiny出道。如今20歲的Shiny早就不是當年青澀的「曙光系女孩」，現在的她對未來很有想法，決定暫緩美國學業，全力衝刺演藝事業！

Shiny過去兩年來潛心接受魔鬼特訓，不論在體能或心智上都大幅度躍進，意志也被磨練得更堅強！她每周至少上3堂健身課，每堂課2小時，專攻有氧、核心肌群及重量訓練。健身課上完後沒有任何喘息的餘地，Shiny會直奔舞蹈教室繼續練舞2小時，即便練到全身痠痛、體力耗盡，她還是咬牙硬ㄍㄧㄥ，瘋狂push自己的極限！她笑說自己很自虐：「當身體負荷不了就覺得很爽！」但就是在身體被操爆、練舞練到癱的反覆過程中，Shiny的體能才愈練愈強壯，加上嚴格飲食控制，只吃低脂養生料理，讓Shiny成功擺脫baby fat，不但臉小了一圈，身材也變得更結實勻稱。

日前拍攝專輯主視覺，Shiny小露香肩散發自信美，新造型跟之前首張EP比起來，多了幾分性感，但舉手投足之間仍帶有一些女孩的天真。有趣的是，Shiny在戶外拍照時，竟遭到巨大野生蚱蜢突襲，導演神來一筆把牠當作道具放在Shiny腿上，眼看牠慢慢往前爬行，Shiny努力hold住臨危不亂，其實內心超剉，導演一喊卡才嚇到放聲尖叫！

出道後對自己要求相當高的Shiny，常會因為錄音或練舞時沒辦法達到老師或自己的要求，而在課後躲起來偷哭，但在下一次練習還是帶著甜美的笑容，做得比上一次更好。就這樣堅持了兩年，Shiny終於可以如願發行她的首張個人專輯《Getting Stronger漸強》，回頭看這一段充滿掙扎、拉扯與眼淚的日子，就是她成長的點滴，也是她為自己的夢想而「漸強」的動人過程。

(旺報)