指變質國運昌隆黨 馮光遠退出時代力量

作家馮光遠今天在臉書上宣布退出時代力量，他說，他當初所認知的「時代力量黨」已經變質成為一個「國運昌隆黨」，他不希望他的努力最後都成為特定人士收割的成果。

馮光遠今天晚間8時在他的臉書帳號進行直播，他說他2年前加入時代力量，當時一個簡單概念是與其疲於奔命參加抗爭，不如直接投入選舉進入國會參與實際改革，雖然他後來無法進入國會，但仍會以時代力量主席團成員身分參與黨的工作。

馮光遠說，今天之所以利用直播宣布退出時代力量，也是要感謝支持他的朋友，他終究還是一個文化人、媒體人、從事創作的人，政治這條路不是很適合他，他會持續關心政治，一直參與改革運動，身為台灣公民和倡議者，使命跟實踐不會停下來；他也感謝時代力量的立法委員林昶佐、洪慈庸、高潞以用等人。

馮光遠說，也許有人會說，留在時代力量還是可以做事情，對於這樣的問題，他的概念是，當他沒有辦法在政治實務上真正幫到這個組織的時候，其實應該去專心做他最拿手的文化，身為一個倡議者、創作者，他在文化上能夠做的事，遠遠要比他在政治上能夠做的事有效而且有趣許多。

馮光遠指出，另外一個要離開的概念是他當初加入時代力量，因為大家的初衷，都在改革、理念之上，而不是權力這件事情上，「可是當我發現，這個當初所認知的『時代力量黨』已經變質成為一個我稱之為『國運昌隆黨』的時候，我跟同仁說，我不希望我的努力，最後都成為特定人士收割的成果。」

馮光遠說，身為一個編劇，他相信他對人性的理解，要比一般人敏感許多，「所以，當我看清楚某些戴著改革面具的法西斯、偽善者，動輒收割大家工作成果的時候，我就說，我馮光遠，作為一塊踏腳石的階段性任務，應該可以結束了吧，我馮光遠幫某些人打聚光燈的工作，也應該到了下班的時候了吧。」1060108

(中央社)