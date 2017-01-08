開發自駕車技術 供應商和製造商聯手
汽車供應商和製造商正擴大結盟，發展可供多家汽車製造商使用的自駕車技術。發展自駕車的競賽儼然分為兩路：可自行研發的公司、及需要分享財務和技術負擔的公司。
特斯拉汽車公司（Tesla Motors）、通用汽車公司（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）試圖發展專利無駕駛系統；但另一頭，較大一群汽車製造商決定與供應商合作開發自駕技術更有意義 ，如防鎖死煞車系統、雷達定速巡航等等即是合作發展成果。
以色列專供繪圖和視覺感應系統的公司Mobileye執行長夏舒亞（Amnon Shashua）說：「如要建立真正的自動汽車，這項工作需要不只一個參與者。」
夏舒亞對路透社說：「技術挑戰巨大。我會將它比做把人送上月球。」
BMW自動駕駛部門副總裁佛里根斯坦（Elmar Frickenstein）說：「我們有意在2021年以前創造出人人適用的標準系統。那可分擔成本和加速發展和採用的程序。」
他表示，BMW與英特爾（Intel）結盟，預計可吸引更多汽車製造商和供應商。
BMW也與戴姆勒集團（Daimler AG）和福斯汽車集團（Volkswagen AG）旗下奧迪（Audi）於2015年底共同併購繪圖公司Here。自那時起，Here便開始與英特爾和Mobileye合作共享資料。（譯者：中央社羅苑韶）1060108
(中央社)
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