濱崎步自拍側乳快炸出 左手無名指金戒指吸睛
38歲日本天后濱崎步去年9月宣布與第2任美籍老公離婚，目前單身的她，近日在社群網站PO養眼美照和大家分享，除了好身材受矚，她左手無名指上戴著男款金戒指也相當吸睛，令網友驚問「步姊戀愛了嗎？」
濱崎步日前在Instagram曬出自拍美照，一身細肩帶洋裝，好身材展露無遺，衣服看似包不住傲人上圍，相當火辣，而此照還有另一亮點，即是濱崎步拿著手機自拍的左手，無名指上驚見一枚知名品牌的金戒指，粉絲見了紛紛留言問「步姐有新戀情了嗎」、「這是男款戒指耶」引發不少討論。
而濱崎步去年底曾被目擊和一健身教練甜蜜逛超市，期間互動熱絡，買完東西後，男方貼心拿起全部物品，引來外界猜測是否為新的護花使者，但事後濱崎步所屬經紀公司否認2人交往傳聞，並表示對方只是步姊的專屬健身教練。
(中時電子報)
關鍵字：濱崎步
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