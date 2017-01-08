全台空污拉警報！口罩交易量成長近8成
近幾日全台各地普遍空氣品質不佳、空污再拉警報！根據環保署空氣品質監測網顯示，5日台灣中南部PM2.5濃度高、多處空氣品質指標AQI超過151，達到對所有族群不健康的「紅害」，而北部的空氣品質指標AQI也有逾十個觀測站達到101~150，屬於對敏感族群不健康的「不良橘」，民眾對於空氣清淨機、口罩等防範空污商品的採購需求也因此湧現。
露天拍賣近三日空氣清淨機的關鍵字搜尋量就顯著暴增逾8成、口罩的關鍵字搜尋量也成長超過4成。露天拍賣公關邱巾玲表示，近三日受到空氣品質不良之影響，站上口罩近兩日的交易量已明顯成長近8成，其中又以多入組合、量販包裝的拋棄式活性碳口罩最為熱銷，進一步分析消費者的採購狀況，發現N95口罩雖然能阻擋近99%的細懸浮微粒，但因呼吸不易、無法久戴，因此多數消費者轉而配戴舒適度較佳的活性碳口罩、不織布口罩及棉質口罩，以過濾粉塵及汽車、機車廢氣等粗碳粒，達到降低空污危害的效果。
此外，由於空氣品質不佳也帶動空氣清淨機的買氣增加，據露天拍賣觀察，站上空氣清淨機近三日的交易量已成長超過7成，綜觀近一季空氣清淨機的銷售狀況，暢銷機種的熱搜關鍵字包含了除臭、抗敏、負離子、HEPA濾心，其中又以售價在1萬6千元以下，主打抗敏、防PM2.5、搭配HEPA高效能濾網並可偵測空氣品質的機種最受消費者青睞。
(旺報)
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