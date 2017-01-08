重感冒好了 英女王1個月來首現身
英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）因為重感冒，先後缺席王室每年最重要的耶誕與新年禮拜，近一個月來始終沒有公開露面，令民眾憂心不已。不過，她周日終於現身，和包括劍橋公爵威廉王子與妻子凱特在內的王室成員，還有凱特的娘家人，在英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）的山均漢姆（Sandringham）私人莊園一起做禮拜。
據BBC報導，白金漢宮（Buckingham Palace）發表聲明說，女王已康復。
而女王95歲的夫婿菲立普親王（Prince Philip）先前雖然也罹患重感冒，但由於復元狀況良好，因此出席了耶誕與新年禮拜。
儘管天氣寒冷潮溼，但女王精神不錯，踏出座車時，群眾高聲歡呼，後來她在教堂停留了一個小時。
女王雖然高齡90，但64年來全心投入公務，重要的場合幾乎從不缺席。而她因重感冒，從去年12月9日起，就未曾公開露面，不免引發關切與流言。然而，英國官員始終堅稱，她只是重感冒，由於年事已高，不露面是為了她的健康，因此特別慎重小心。
據《時人》（People）雜誌報導，女王在感冒期間，雖然足不出戶，但仍繼續處理公文。
(中時電子報)
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