馮光遠退出時代力量 諷刺黨變質為「國運昌隆黨」
媒體人馮光遠曾代表時代力量參選立委，不過他今晚在臉書直播，表示要退出時代力量。他批評，當初所認知的「時代力量黨」，已經變質為「國運昌隆黨」，他不希望自己的努力，最後都成為特定人士收割的成果，更形容自己踏腳石的任務已經結束。馮的退黨宣言中，感謝不少創黨者與現任立委，但獨缺黨主席黃國昌跟黨團總召徐永明。
馮光遠說，大約兩年前他加入時代力量黨，擬參選新北市第一選區立委，但因為大環境是「國民黨不好，台灣不會好」，為避免分散選票，最後為了大局還是退選。
但他直言，當初加入時力的初衷是改革而非權力，但當他認知的時代力量黨已變質為「國運昌隆黨」，他不希望努力都被特定人士收割。
他批評，當他看清時力黨內戴著偽善、法西斯的面具，動輒收割大家的成果，「我馮光遠作為踏腳石的階段性任務可以結束了吧？」
他說，之所以要選擇以直播方式退黨，是因為要感謝及致歉，感謝對象有導演柯一正、立委洪慈庸、高潞、林昶佐以及邱顯智。不過馮在細數名單時但獨缺時力黨主席黃國昌跟黨團總召徐永明。
(中時)
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