親民黨秘書長秦金生突逝 晚間9點移靈

秦金生的遺體在晚上9點18分移靈至殯儀館。（葉臻攝）

親民黨「永遠的秘書長」秦金生，今天上午在家中突然心肌梗塞，被家人送往林口長庚醫院急救後仍宣告不治，親民黨主席宋楚瑜聞訊後，下午3點半前往林口長庚醫院往生室弔唁曾經的戰友，面容哀戚不願發言，秦金生的遺體則在晚上9點18分移靈至殯儀館。

(中時)