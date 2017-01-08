尼曼不上市 凸出美國百貨業困境

美國高檔百貨公司尼曼百貨（Neiman Marcus）取消股票首度公開上市（IPO）計劃，外界認為這跟其業績不振有關，也是實體店面的百貨業景氣陷入寒冬的另一個血淋淋例子。

尼曼在2015年初次表示有意讓公司上市，後來以股市動盪不安為由，決定把計劃延後至2016年。但其上周五宣布，由於上市不符合公司最大利益，因此放棄IPO計劃。

尼曼跟梅西（Macys）等其他高檔百貨公司一樣，面臨來自網購的競爭壓力愈來愈大。尼曼迄去年10月29日止會計年度首季虧損，年增逾1倍至2,350萬美元，同店銷售連續5季衰退。

諾德斯特龍（Nordstrom）和梅西等高檔百貨公司，與百年老店西爾斯（Sears）等都因為不敵網購競爭而像尼曼那樣陷入銷售下滑困境。像梅西上周以去年底消費旺季不旺為由，宣布裁員逾1萬人和關閉68間店面。西爾斯也計劃今年4月在全美關閉150間店面。

(工商)