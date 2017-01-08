打虎排行榜 陸去年48名省部以上幹部遭公訴

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大陸《法制日報》8日報導，2016年，大陸檢察機關共對21名原省部級以上幹部立案偵查，對48名原省部級以上幹部提起公訴。

報導稱，立案偵查的原省部級幹部，包括王玟、王保安、呂錫文、張越、蘇宏章等人；提起公訴的原省部級以上幹部，有令計劃、蘇榮、郭伯雄、白恩培、周本順、楊棟樑、仇和、楊衛澤、武長順等人。

(旺報)