中巴經濟走廊 為巴基斯坦沙城勾勒美景

巴基斯坦西南部灰塵瀰漫的沙漠城市庫茲達沒有醫院，也沒有商業航班到其小機場，最近訪問這座城市的政府官員卻熱情洋溢的談論其未來，將它描繪成商業中心。

路透社報導，巴基斯坦新陸軍參謀長巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa）是突然拜訪庫茲達（Khuzdar），宣傳中國－巴基斯坦經濟走廊（China Pakistan Economic Corridor，CPEC）對西南省分俾路支省（Baluchistan）好處的一群要人之一。

庫茲達有40萬人口，是俾路支省庫茲達區首府。

一般巴基斯坦人民，能從這個連結中國大陸西部與巴基斯坦西南海岸、總投資額高達570億美元的能源計畫、道路與深水港網絡獲益多少，近幾個月來一直引發辯論，批評者表示，獲益最大的是中國大陸銀行與企業。

但是巴基斯坦官員在庫茲達舉行的專題研討會向學生、官員和市民表示，中巴經濟走廊將為這個巴基斯坦面積最大、人口最少、長久以來為貧窮所苦的省分帶來繁榮。

巴吉瓦在俾路支工程與科技大學（Baluchistan University of Engineering and Technology）舉行的研討會表示：「由於許多理由，俾路支過去很不幸地一直受到忽視，但是這種情況以後再也不會發生。」

陸軍參謀長是巴基斯坦軍方首長，也是巴國最有權勢的職務之一。巴國軍方不僅掌控安全事務，也經營龐大的商業王國，往往也能對外交政策主要領域發號施令。

與會學生懷疑中巴經濟走廊是否能讓俾路支省受益。

俾路支省天然氣和銅礦金礦蘊藏豐富，但是長久以來一直抱怨中央政府從該省取走的遠比給予該省的多。此事引發的憤慨，助長該省長久以來的種族分離主義叛亂活動。

應用經濟學研究中心（Applied Economics Research Centre）去年底的一項研究估計，中巴經濟走廊將在巴基斯坦創造70萬個工作機會，一家中國大陸報紙最近則聲稱可創造超過200萬個工作機會。但是在庫茲達，其中有多少個工作機會會來到俾路支省的問題，卻得不到解答。

在研討會擔任主講人的港口船運部長比曾喬（Hasil Khan Bizenjo）也對此表示關切。

來自俾路支省的比曾喬表示：「我們只是想確定，在中巴經濟走廊計畫下，1952年的事情不會再發生在我們身上，當時俾路支省發現天然氣，但是直至2017年，庫茲達還沒有天然氣。」

但是其他主講人把庫茲達勾勒成貿易與工業中心。

俾路支省省長柴瑞（Sanaullah Zehri）說，庫茲達將是中巴經濟走廊計畫下29個特別經濟區之一，「這個城市的市民將會大大受益。」

庫茲達未連接俾路支省省會奎達（Quetta）與港口城市瓜達爾（Gwadar），但是俾路支省代表在研討會強調庫茲達做為該省第二大城市，以及奎達與巴基斯坦最大城市暨經濟中心喀拉蚩間潛在轉運站的重要性。

俾路支省政府發言人卡卡爾（Anwar Ul-Haq Kakar）表示：「我們相信庫茲達有能力吸引大量國內和外國投資。」1060108

(中央社)