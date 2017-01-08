要不到手機 國二生燒課本引虛驚
台東市就讀國二男學生，今晚向母親要不到手機，在客廳內燒課本引起火警，所幸火勢獲控制，母子兩人嗆傷送醫無大礙。
台東縣消防局表示，今晚8時許獲報，台東市中華路報2段民宅火警，消防人員趕到現場，現場建築物1樓有書本起火燃燒，客廳燃燒面積約0.5坪，2人送台東馬偕醫院，其中小孩身上沒外傷；母親以滅火器滅火，受到輕徵嗆傷情形。
警消初步瞭解，國二男生向母親要買手機，母親不同意，竟憤而燒課本，引起火勢，幸好屋內有滅火器。1060108
(中央社)
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