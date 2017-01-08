李準基萌跳TT 長髮IU合體四樹CP
韓星李準基與IU今晚再度合體，「四樹CP」連續兩天在台重現，已剪短髮的IU特地以長髮造型亮相。李準基還嘟嘴萌跳「TT」，引起粉絲尖叫。
睽違7年，李準基晚間在台北國際會議中心舉辦見面會，3200人到場，讓他驚呼好多人，用中文說「我是你們的演員李準基，想我了嗎？」嘴甜向粉絲致歉久等了，「想死你們囉」。
被粉絲拱跳韓國女團「Twice」的「TT」，李準基脫下外套、解開兩顆上衣扣子，搭配舞群跳起「TT」，嘟嘴大秀萌樣，粉絲尖叫連連，還加碼跳激烈版。
去年主演韓劇「步步驚心 麗」，李準基以四皇子「王昭」再攀事業高峰，劇中與IU飾演的「解樹」苦戀。昨晚李準基先幫在台開唱的IU站台，重現「王昭」用披風幫「解樹」擋雨畫面。
IU穿黑色無袖洋裝現身，李準基走上去牽她下來，全場尖叫，李準基直誇太漂亮，IU笑說，昨天李準基現身時，尖叫聲比她登場還大，讓她有點妒忌；李準基回今天剛好相反了。
李準基說，和IU對戲留下美好回憶，是最棒藝人，唱得好、演技又棒，讓IU害羞笑回謝謝。IU表示，已剪短頭髮，怕短髮和「解樹」造型不一樣，大家會認不出她，特別以長髮造型站台，IU也獻唱原版「步步驚心」片尾曲「三寸天堂」。
唱中文歌「月亮代表我的心」、「知足」，李準基不時喊「我愛你們」，送飛吻及手指愛心。安可帶來一連串舞曲，用礦泉水淋頭時惹得粉絲尖叫，讓他笑喊「你們好奇怪」。後來李準基腳抽筋在台上接受工作人員治療，自嘲年紀大，最後唱「Together」中文版。1060108
(中央社)
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