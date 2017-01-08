SBL》媽媽破天荒首次來現場 于煥亞拚了！

于煥亞(左)與台啤隊友一起慶祝勝利的到來。(中華籃協提供)

于煥亞8日打出生涯最佳進攻表現，全場12投7中、5罰全進，貢獻生涯新高21分，另有5籃板、4助攻，帶領台啤74比72險勝富邦勇士，問他為何這麼拚？他說：「我媽第1次來現場看我打球，這是破天荒的事情！」

因為于煥亞打到現在，媽媽都太害羞沒來現場看他打球，直到這次來到老家隔壁的中原大學體育館，他媽媽終於首次坐在場邊看愛子打球，于煥亞的心情很直接，「既然是我媽第1次在現場看我打球，我當然必須打出色一點。」

「其實我出發前，就有感覺自己身體狀況不太好，可是看到我媽來了，我就想要打好一點，我當然希望以後她都能經常來現場，」于煥亞說，「接下來我要趕著去吃我最愛的中壢永川牛肉麵，每次回來這裡，我都一定要去吃才行。」

事實上，于煥亞表現不僅出色，更是台啤末節拉開差距的關鍵人物，可是比起拿下生涯新高得分，他更在乎的還是比賽勝利，「直到賽後訪問，我才知道自己拿生涯新高得分，但我並不在乎，我比較在意自己失誤與進攻急躁問題。」

或許就是這種懂得自我檢視的心態，才讓于煥亞一天比一天成長，他的認真與負責，也讓向來很愛護他的台啤總教練閻家驊感到欣慰，閻總說：「煥亞現在才有給我感覺真正轉型1號位置球員，但我希望他更具多樣功能性。」

閻家驊強調，就以于煥亞的能力來說，以後經常拿到21分以上的分數，應該不是難事，「像他今天拋給B.戴維斯空中第一時間灌籃的球，我就很滿意，只是他需要常把視線餘光放在隊友身上。」

(中時電子報)