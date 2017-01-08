靈鷲山普仁獎 高屏55名優秀學子獲獎
靈鷲山普仁獎8日頒獎，高屏區有55位優秀學子獲獎，其中有4位入圍全國獎；入圍的中崙國中學生陳虹慈說，家裡的經濟狀況雖然一直不是很好，但她從小就很努力的上課學習，獲得獎學金可以繳學費，過年時也會包紅包送給父母，她感謝一路走來，許多貴人的相助。
靈鷲山慈善基金會普仁獎選拔，今年邁入第14年，主要是鼓勵在逆境中力爭上游的學子們，更藉由這群小太陽的優良品德，用慈悲、感恩、愛與包容，喚醒大家對品德教育的重視，重新找回台灣人的「人情味」。
今年高屏區普仁獎甄選，有各國中、小共105位學生獲推荐，最後選出55位，今天在龍華國小頒獎；另有4位入圍全國，包括高市五甲國中學生吳雲鵬、光華國中洪綵程、大樹國中陳正雲及中崙國中陳虹慈。
就讀光華國中3年級的洪綵程是玻璃娃娃，雖然天生上有些不方便，但她克服困難，對學習從不放棄，功課寫到半夜也要完成，她體貼媽媽的辛苦，雖不方便也能幫忙家事。
中崙國中陳紅慈樂觀進取，父親患妥瑞氏症，母親是陸配擔任清潔工，但她努力向學，未補習校排第1名，同時還自學小提琴，在運動方面更是常勝軍。
大樹國中陳正雲的父母在賣水果，她會到攤子幫忙，且從小養成獨立的個性；五甲國中吳雲鵬一家5口全靠父親薪水支撐，家中經濟吃緊，但他自訂讀書計畫，未補習仍名列前茅。
(中時)
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