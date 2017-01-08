在桃園家鄉飆分 于煥亞率台啤克富邦
超級籃球聯賽（SBL）前進桃園市，也是台啤球員于煥亞的家鄉，他今天飆出21分，助球隊以74比72險勝富邦，他賽後笑說，在家鄉比賽真的特別。
富邦的林書緯在上半場表現搶眼，半場攻下17分，尤其在第2節單節獨得13分，率領富邦上半場以42比39超前。
下半場台啤用三分球反撲，富邦失誤又讓于煥亞快攻得逞，富邦靠著張伯維的三分球、李恩（Liam McMorrow）的罰球，在最後35秒追成72比74。
接下來台啤進攻失手，最後6秒，林書緯把快出界的球撥到朱億宗身上再出界，讓富邦獲得球權，但富邦最後一波進攻以失誤收場，等於宣告無緣逆轉。
于煥亞拿下全場最多的21分，外加5籃板4助攻。他透露，其實賽前狀況沒有很好，但上場就儘量做，感謝隊友幫忙擋人，有空檔就出手。1060108
(中央社)
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