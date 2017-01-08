英女王重感冒痊癒 逾月來首度公開露面

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）因重感冒連續錯過教會的耶誕節和新年禮拜後，今天終於現身教堂作禮拜，這是她超過一個月來首次公開露面，讓擔心的臣民鬆了口氣。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）與法新社報導，90歲的女王穿著藍色外套，戴著帽子，和95歲的王夫菲立普親王（Prince Philip）一起抵達英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham）的聖瑪利亞瑪達拉教堂（St Mary Magdalene）。

這位世界在位最久的君主傳統上都在山均漢姆堡私宅與家人共度年底佳節。她和王夫因為在耶誕節前都得了感冒，比預定時間晚一天才到此處過節。

女王儘管身體不適，仍持續收到裝有公文的紅色盒子，並如常在山均漢姆堡與王室成員共度耶誕假期。路透社報導，女王4日已恢復履行官方職責，在不公開的儀式中頒獎給王室人員。

女王耶誕節未能現身禮拜後，有關她健康狀況的揣測四起，推特上還傳出她過世的假消息，促使某些刊登訃文的報紙搶登她的噩耗。

新年元旦的禮拜又未見到女王蹤影後，外界更是憂心，白金漢宮當時表示，女王「尚未覺得已準備好做禮拜，因為她的重感冒仍未痊癒」

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，女王因為「咳嗽不停」，擔心會影響參加禮拜的其他人，因此連續兩周未出席禮拜儀式。

另據「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，記者問起女王的健康狀況時，她的女兒安妮公主（Princess Anne）說，女王情況已好轉。1060108

(中央社)