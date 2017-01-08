魔術師嘴巴接子彈 出差錯活命過程驚人

魔術師布雷恩去年在拉斯維加斯作秀，嘴裡咬著金屬小杯接子彈，出了點小差錯，過程驚人。他大命不死後，表示仍會在下次世界巡演排進這個驚人演出。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，43歲魔術師布雷恩（David Blaine）11月在拉斯維加斯米高梅大酒店（MGM Grand）作秀，表演嘴巴接子彈。

他昨晚在英國E4電視台自己的節目公布表演影片，他嘴裡咬住一個金屬小杯，牙齒戴上保護牙套，手拉繩啟動眼前的步槍。子彈射進小杯，而牙套在衝擊下碎裂，杯子直接撞進喉嚨。

布雷恩表示，時間開始慢了下來，「當子彈射進杯子，我的耳邊響起高音調響聲，然後感覺喉嚨後面受撞擊。」

「我肯定子彈會直接穿過我的頭部，必死無疑。」

他後來感到痛，痛覺讓他醒覺過來。「我那時發現嘴裡牙套又碎了，而我還活著。」

布雷恩自2010年以來已演出3次，他的朋友現在拒絕協助他做這個表演，但他仍決定要將此驚人表演排在下趟世界巡演。（譯者：中央社羅苑韶）1060108

(中央社)