聖地牙哥海洋世界 殺人鯨做最後演出

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美國聖地牙哥海洋世界（SeaWorld）歷經多年強烈抗議，加上觀眾人數下滑，促使他們放棄已營運多年的戲劇性殺人鯨表演，今天做熄燈號演出。

美聯社報導，海洋世界主題公園今年夏天將在重新整修的泳池，推出新表演「遇見殺人鯨」作為教育展示，介紹殺人鯨如何進食、溝通和導航。

「聖地牙哥聯合論壇報」（San Diego Union-Tribune）報導，曾訓練殺人鯨、園區營運副總裁賈維爾（Al Garver）說：「你還是會看到鯨魚跳出水面。我們要展現人們可在大自然裡看到的殺人鯨行為，及牠們在海洋裡作為首要掠奪者的能耐。」

海洋世界有11隻殺人鯨，年齡自2歲到52歲不等。

另外，海洋世界在奧蘭多（Orlando）和聖安東尼奧（San Antonio）的園區要到2019年才結束殺人鯨表演。（譯者：中央社羅苑韶）1060108

(中央社)