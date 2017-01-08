馬公燒炭自殺疑案 檢：木炭是死者購買

澎湖馬公的燒炭自殺疑案今晚有重大突破，澎湖地檢署主任檢察官劉俊良表示，初步證實，燒炭自殺的木炭，是其中1名死者所購買，但仍待與其他資料取得後一併釐清事發動機。

澎湖地檢署主任檢察官劉俊良表示，關於澎湖馬公發生之疑似燒炭自殺案件，檢察官彭師佑已指示警方清查相關人員之交友醫療等背景與木炭、膠帶來源資料，目前所獲資料初步顯示木炭係死者之一所購買，但仍待與其他資料取得後一併釐清事發動機。

這起燒炭自殺疑案，目前共造成3人死亡，2人急救，其中23歲陳姓女子今天已清醒，另一名25歲蔡姓女子情況不樂觀。1060108

(中央社)