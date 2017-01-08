中共中紀委全會 推舉李書磊為副書記

我要評比

中共18屆中紀委第7次全會今天閉幕，會中推舉前北京市委書記李書磊為中紀委常委、副書記。並追認中紀委委員王仲田、李建波先前分別被撤職及被責令辭職的黨內處分。

根據會後發表的會議公報，這項全會審議並通過中紀委常委會關於王仲田嚴重違紀問題、李建波違紀問題的審查報告，並確認常委會先前給予王仲田撤銷黨內職務、李建波黨內嚴重警告責令辭去中紀委委員的處分。

至於李書磊，則是中共18大以來，中紀委因職務出缺而補選出的第3名中紀委常委、副書記。

李書磊1964年生，河南原陽人，擁有研究生學歷，經歷多在中共中央黨校。2014年出任中共福建省委常委、宣傳部長；2015年12月調任北京市委常委、紀委書記，任職僅1年多即升任中紀委副書記。1060108

(中央社)