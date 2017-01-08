被李易強吻萌女臉歪 左手不科學反折驚呆網友
藝人六月（蔡君茹）和李易結婚多年，2014年喜迎愛子Star後，去年7月底再產下第二胎女兒Shinny，夫妻倆時常曬兒女的萌樣，深獲粉絲喜愛，今（8日）六月PO出李易獻吻女兒的照片，沒想到Shinny一臉不情願，且Shinny當下左手呈現的反折角度，引來眾人驚呼連連。
六月今在臉書PO李易親吻女兒的照片，本該是十分溫馨的氛圍，Shinny卻露出想求救的表情，讓六月打趣說道「李先生、看的出來Shinny相當不願意內」，網友也紛紛笑稱Shinny被強吻了，頓時成了搞笑畫面。
Shinny的多變表情惹得大家直呼好可愛，但更多人注意到的還有Shinny的左手，只見她的左手整個反折，看起來是頗不舒服的角度，引來眾人擔心問「Shinny的手...」、「痛苦的是手吧」、「手好像快扭到了」，而媽媽六月則一一回覆大家「她喜歡反手哦！喬回來她又自己折回去！」似乎已是很平常的現象，才讓大家鬆一口氣。
(中時電子報)
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