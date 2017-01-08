比人類手指長 秘魯古城疑發現外星人爪
一個自詡為超自然研究小組的團體宣稱，在秘魯洞穴發現1隻巨型外星人手爪。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，他們認為，這隻擁有「3隻手指的巨型手爪」屬於外星人或遠古時代的類人生物。這隻手爪的指頭長度至少8英吋（約20公分），據說是在秘魯古城庫斯科（Cusco）的隧道裡被發現。
截至目前，這個團體仍拒絕透露這隻手骨確切的發現位置。
這個團體也宣稱，在據說為手爪發現位置不遠處，還找到1個像是外星人的細長骷髏頭。
上述說法尚未得到科學家或任何獲認證機構的研究人員證明屬實。
在秘魯經營旅遊公司的「超自然研究人員」佛斯特（Brien Foerster），據說已從這個團體手中取得這隻神秘手爪。
他說，他將這項發現交給若干不知名的「專家」檢驗後，發現這隻手爪的每隻手指都有6個指節，而人類只有5個。
這個「研究團隊」據說利用X光檢驗，斷定這隻手骨和頭骨屬於「真實生物體」。
他們宣稱，「研究團隊」計畫今年稍後會把這些神秘發現物送至美國接受DNA檢測。（譯者：中央社劉文瑜）1060109
(中央社)
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