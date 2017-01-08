教宗允婦女教堂內哺乳 籲寒冬關心街友
天主教教宗方濟各今天對出席梵蒂岡西斯汀教堂儀式的婦女表示，她們可以不用害怕，放心在教堂裡哺乳。他也呼籲民眾在寒冬中關心遭忽視和受凍的街友。
教宗方濟各（Pope Francis）說：「儀式有點長，有人因為餓了在哭，事情就是這樣。」
他對前來參加紀念耶穌受洗儀式的信徒說：「母親們，哺乳請便，不用怕，就像聖母瑪利亞哺育耶穌一樣。」
他以前就表達過支持哺乳，包括在公眾場合哺乳。
方濟各今天並為28個孩童施洗，他們是15名男孩及13名女孩。
另外，教宗對聖伯多祿廣場民眾發表祈禱文時，提醒眾人在歐洲天氣冰冷之際，關心因為挨凍和社會不關心受苦的街友。
倫敦「每日郵報」（Daily Mail）引述美聯社報導，單單在義大利，就有8人凍死。方濟各為那些不幸沒有度過酷寒的人禱告。他也請求上帝「溫暖我們的心，好讓我們幫助」無家可歸的人。
梵蒂岡向若干街友分發保溫睡袋，可抵禦攝氏零下20度低溫。梵蒂岡一些車輛在夜裡也不上鎖，停靠在梵蒂岡外高牆邊，讓街友可輪流去車內暖暖身子。（譯者：中央社羅苑韶）1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。