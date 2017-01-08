教宗允婦女教堂內哺乳 籲寒冬關心街友

天主教教宗方濟各今天對出席梵蒂岡西斯汀教堂儀式的婦女表示，她們可以不用害怕，放心在教堂裡哺乳。他也呼籲民眾在寒冬中關心遭忽視和受凍的街友。

教宗方濟各（Pope Francis）說：「儀式有點長，有人因為餓了在哭，事情就是這樣。」

他對前來參加紀念耶穌受洗儀式的信徒說：「母親們，哺乳請便，不用怕，就像聖母瑪利亞哺育耶穌一樣。」

他以前就表達過支持哺乳，包括在公眾場合哺乳。

方濟各今天並為28個孩童施洗，他們是15名男孩及13名女孩。

另外，教宗對聖伯多祿廣場民眾發表祈禱文時，提醒眾人在歐洲天氣冰冷之際，關心因為挨凍和社會不關心受苦的街友。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）引述美聯社報導，單單在義大利，就有8人凍死。方濟各為那些不幸沒有度過酷寒的人禱告。他也請求上帝「溫暖我們的心，好讓我們幫助」無家可歸的人。

梵蒂岡向若干街友分發保溫睡袋，可抵禦攝氏零下20度低溫。梵蒂岡一些車輛在夜裡也不上鎖，停靠在梵蒂岡外高牆邊，讓街友可輪流去車內暖暖身子。（譯者：中央社羅苑韶）1060108

(中央社)